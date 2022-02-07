Альваро Мората ответил на вопрос о трансфере Душана Влаховича

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората ответил на вопрос о трансфере нападающего Душана Влаховича в туринский клуб.



«Что бы там ни писали — я здесь. Клуб и тренер заверили, что верят в меня. Для меня это очень важно. Болельщики аплодировали мне, когда я уходил с поля. Каждый в любой профессии хочет быть востребованным и важным – именно такие у меня сейчас ощущения», – цитирует игрока Football Italia.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» не собирается выкупать 29-летнего футболиста у «Атлетико» за € 35 млн — именно эта сумма прописана в договоре между командами. Они не собираются отпускать Морату на полгода раньше, даже с учётом подписания Душана Влаховича из «Фиорентины». В нынешнем сезоне Мората в 29 матчах забил восемь голов и отдал пять голевых передач.