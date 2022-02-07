Адвокат прокомментировала ход дела Дмитрия Хохлова в отношении «Фейсбука»

Анна Варганова, адвокат российского специалиста Дмитрия Хохлова, рассказала о ходе дела своего клиента по отношению к социальной сети «Фейсбук».
«Сегодня суд снова не вынес решения по делу Дмитрия Хохлова. «Фейсбук» принёс очень большое ходатайство о том, что считает, что данное дело неподсудно Российскому суду, как и все дела в отношении «Фейсбука» не должны рассматриваться в России.
Мы уточнили исковые требования, теперь у нас есть время на ознакомление. Суд дал время по нашему иску до 21 февраля. Просим взыскать ущерб за вред, который был причинён имени Дмитрия Хохлова по статье 19 ГК. Если у человека есть имя, то оно рассматривается как нематериальное благо. Праву на имя нельзя вредить.
«Фейсбук» удаляет любые публикации с упоминанием имени Хохлова. Сейчас у «Фейсбука» возражения и ходатайства о прекращении дел в России и в принципе», — рассказала Варганова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 7 февраля 2022
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