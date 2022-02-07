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Гимарайнс: цель «Ньюкасла» на предстоящие сезоны — попасть в ЛЧ и потом выиграть турнир

Гимарайнс: цель «Ньюкасла» на предстоящие сезоны — попасть в ЛЧ и потом выиграть турнир
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Новичок «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс рассказал, почему согласился перейти в английский клуб.

«У «Ньюкасла» более чем интересный проект. Цель в этом сезоне — остаться в Премьер-лиге. Но цель на предстоящие сезоны — попасть в Лигу чемпионов и в конечном итоге выиграть Лигу чемпионов», — цитирует Гимарайнса Фабрицио Романо.

«Ньюкасл» приобрёл бразильца у «Лиона» за € 40 млн, ещё € 2 млн предусмотрены в качестве бонусов. Гимарайнс подписал контракт с «сороками» до 2026 года.

В январе 2020 года «Лион» приобрёл футболиста у «Атлетико Паранаэнсе» за € 20 млн. В текущем сезоне Бруно провёл 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью результативными передачами. Его нынешняя трансферная стоимость оценивается в € 30 млн.

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