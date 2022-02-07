Джикия: если бы я и Левандовски играли один на один — на матч я бы не приехал

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча с Польшей в полуфинале стыков за выход на чемпионат мира 2022 года.



«Я доволен жребием для сборной России, могло быть хуже. Как сдержать Левандовского? Перед Бельгией спрашивали, как сдержать Лукаку, теперь про Роберта. Будет матч России и Польши, мы же не один на один выйдем играть. Если бы я и Левандовски играли один на один, то на матч я бы не приехал.



Почему поставил его на первое место в голосовании ФИФА? У него был фантастический сезон. Он заслужил эту награду. К тому же в прошлом году не давали «Золотой мяч», а он был просто номер один. В 2021-м вообще, что Левандовски, что Бензема ― фантастика», — сказал Джикия в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.