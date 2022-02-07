Зюле: в ближайшие месяцы хочу выиграть с «Баварией» ещё больше титулов

Защитник «Баварии» Никлас Зюле прокомментировал переход в дортмундскую «Боруссию».

Контракт 26-летнего немца со «шмелями» вступит в силу по окончании нынешнего сезона, когда истечёт его соглашение с мюнхенцами.

«В последние несколько дней и недель было много разговоров и спекуляций о том, что я хочу делать и почему. Несколько недель назад я решил, что буду играть за «Боруссию».

С того момента, как они впервые связались со мной, я почувствовал, что люди в руководстве клуба очень хотят работать со мной. Ханс-Йоахим Ватцке, Михаэль Цорк, Себастьян Кель и Марко Розе дали мне представление о роли, которую я могу играть в «Боруссии».



У меня было ощущение, что я нужен как человек и как футболист. Был впечатлён тем, как они старались подписать меня, поэтому быстро понял, где буду играть в будущем.

Я провёл успешный период в «Баварии» и выиграл здесь всё, что только можно было выиграть. В ближайшие месяцы хочу развить этот успех вместе со своими замечательными партнёрами по команде и выдающимся тренером и выиграть больше титулов», – сказал Зюле Bild.