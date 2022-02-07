Черчесов: не говорил с новым тренером Польши о сборных. Никакой информации я бы не дал

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о назначении Чеслава Михневича на пост наставника сборной Польши.
Полякам предстоит встретиться с командой России в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Игра состоится 24 марта.
«Я с Чеславом хорошо знаком. Поздравил его с назначением, пару месяцев назад виделся с ним. Наверное, федерация сделала выбор именно в пользу соотечественника — времени на раскачку нет, а Михневич знает всё и всех, говорит с игроками на одном языке. Поэтому это, считаю, правильный шаг.
В Лиге Европы он и «Лестер» побеждал, и «Спартак» на выезде, хотя дальше клуб не прошёл. Ожидаю, что Чеслав придаст мотивации сборной Польши. Плюс у него имеется опыт работы с национальной командой — с молодёжкой даже против России играл.
Чеслав хорошо говорит по-русски. Поэтому может спокойно знакомиться со СМИ, смотреть матчи, собирать информацию. Тем более большинство кандидатов выступают в РПЛ, поэтому Михневич может спокойно изучать их. Наверное, у него и в России есть советники и друзья, которые помогут в подготовке к стыку с нами.
Если же кого-то интересует, состоялся ли между нами разговор про сборные, то такого не было — Чеслав, собственно, сам об этом в одном интервью говорил. Потому что это нехорошо, некорректно. Тем более никакой информации я бы не дал», — сказал Черчесов «Спорт-экспрессу».
- 7 февраля 2022
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