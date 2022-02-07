«Бордо» уволил Петковича с поста главного тренера
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«Бордо» уволил Владимира Петковича с поста главного тренера команды, сообщает L’Équipe.
Также ушёл в отставку помощник боснийского специалиста Антонио Маниконе. Тренировку «Бордо» в понедельник, 7 февраля, провели оставшиеся члены тренерского штаба, включая Ярослава Плашила и Грегори Купе. Официально об увольнении Петковича «Бордо» объявит в ближайшее время.
Руководство клуба приняло решение об отставке специалиста после поражения от «Реймса» (0:5) в 23-м туре французской Лиги 1. «Бордо» проиграл пять из шести последних матчей и занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата.
Петкович возглавил «Бордо» летом прошлого года. Его контракт с клубом был рассчитан до конца сезона-2023/2024. До этого он семь лет тренировал сборную Швейцарии.
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