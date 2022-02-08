Дебютный гол Вильены в Ла Лиге не спас «Эспаньол» от поражения в матче с «Атлетиком»

«Атлетик» одержал победу над «Эспаньолом» в матче 23-го тура испанской Ла Лиги. Встреча прошла в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Счёт в матче уже на 3-й минуте открыл полузащитник «Эспаньола» Тонни Вильена, арендованный у «Краснодара». Голландец впервые вышел в стартовом составе каталонской команды и забил дебютный гол в Ла Лиге.

Гол Вильены:

Но уже на 5-й минуте полузащитник «Атлетика» Ойан Сансет сравнял счёт. Ему ассистировал Рауль Гарсия.

Гол Сансета:

А на 16-й минуте защитник Иньиго Мартинес вывел «Атлетик» вперёд. Этот гол и стал решающим.

Гол Иньиго Мартинеса:

«Атлетик» набрал 34 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Эспаньол» (27) располагается на 13-й позиции.