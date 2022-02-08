Дебютный гол Вильены в Ла Лиге не спас «Эспаньол» от поражения в матче с «Атлетиком»
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«Атлетик» одержал победу над «Эспаньолом» в матче 23-го тура испанской Ла Лиги. Встреча прошла в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Счёт в матче уже на 3-й минуте открыл полузащитник «Эспаньола» Тонни Вильена, арендованный у «Краснодара». Голландец впервые вышел в стартовом составе каталонской команды и забил дебютный гол в Ла Лиге.
Но уже на 5-й минуте полузащитник «Атлетика» Ойан Сансет сравнял счёт. Ему ассистировал Рауль Гарсия.
А на 16-й минуте защитник Иньиго Мартинес вывел «Атлетик» вперёд. Этот гол и стал решающим.
«Атлетик» набрал 34 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Эспаньол» (27) располагается на 13-й позиции.
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