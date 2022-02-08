Сумасшествие на улицах Сенегала после победы сборной в Кубке африканских наций. Видео

В Сети появились кадры сумасшествия, которое происходило на улицах Сенегала после победы национальной команды в Кубке африканских наций. Тысячи фанатов и обычных сенегальцев, чувствующих себя причастными к общему триумфу, вышли поприветствовать автобус с игроками сборной страны. Некоторые из болельщиков забирались на крыши зданий с целью получить лучшую обзорность происходящего.
Сумасшествие на улицах Сенегала после триумфа сборной в КАН
Напомним, сборная Сенегала одержала победу над командой Египта в финале Кубка африканских наций — 2021. Встреча прошла в Яунде (Камерун) на стадионе имени Поля Бийя. Основное и дополнительное время закончилось без голов, а в серии пенальти сильнее были сенегальцы — 4:2.
Сенегал впервые в истории выиграл Кубок Африки. Египет до этого семь раз выигрывал главный турнир континента, это рекордный результат.
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