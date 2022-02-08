«Я обязательно когда-нибудь вернусь». Морозов — об уходе из «Динамо»

Бывший футболист московского «Динамо» Григорий Морозов, ныне выступающий за словенский «Целе», попрощался с болельщиками клуба.

«Дорогой клуб, много чего хочется сказать тебе! У меня была мечта — когда-нибудь сыграть в твоей футболке и мне это удалось. Выходить играть с буквой Д на груди — огромная ответственность, счастье и престиж. Спасибо каждому твоему работнику за внимательное и профессиональное отношение ко мне на протяжении этих 10 лет.



Спасибо твоим болельщикам, они у тебя лучшие в стране, и давно заслужили себе золотые медали. Мне очень повезло с тобой, ведь я — Динамовец. Желаю тебе успехов и новых ярких побед! Я обязательно когда-нибудь вернусь», — приводит слова Морозова пресс-служба бело-голубых.