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Президент РФС: Fan ID — это идентификационная карточка, по сути — просто номер

Президент РФС: Fan ID — это идентификационная карточка, по сути — просто номер
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мнением о введении паспорта болельщика (Fan ID).

«Во-первых, я бы предпочёл не называть это паспортом. Это идентификационная карточка, а по сути – просто номер, но не более. Во-вторых, вы говорите о несколько разных вещах. Да, действительно, многие клубы сейчас продают абонементы только при условии предоставления персональных данных. И действительно на некоторых стадионах уже установлены комплексы видеонаблюдения. Новая система не дублирует их функционал, а вводит дополнительный и, по оценкам тех, кто обеспечивает безопасность, действительно необходимый.

В чём же разница? Прежде правоохранительные органы могли идентифицировать и привлекать к ответственности только постфактум: человек зашёл на трибуну, совершил правонарушение, видеокамеры зафиксировали факт, нарушителя идентифицировали, разыскали и затем привлекли к ответственности.

Новая система изначально не даст возможности оказаться на трибунах тем, кому в соответствии с законом запрещён проход на стадион. А значит, и предотвратить возможные проблемы, в которых, думаю, не заинтересован никто — ни из числа организаторов матчей, ни из зрителей», — сказал Дюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

«Предпочёл бы не называть это паспортом». Президент РФС ответил на вопросы о Fan ID «Предпочёл бы не называть это паспортом». Президент РФС ответил на вопросы о Fan ID
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