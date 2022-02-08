«Предпочёл бы не называть это паспортом». Президент РФС ответил на вопросы о Fan ID

Зачем это всё же нужно? Как будут устанавливать намерение нарушить закон? Мы спросили об этом у Александра Дюкова.

Главная тема российского футбола последних месяцев – введение Fan ID. 30 декабря Владимир Путин подписал соответствующий закон, и с 1 июня 2022-го он вступит в силу. Фанаты 15 клубов РПЛ уже объявили о том, что не будут оформлять «персонифицированную карточку болельщика», о бойкоте заявили фанаты «Спартака» и «Зенита».

Вопросов даже после публикации текста закона остаётся всё равно немало. А главный из них – зачем вообще вводить систему идентификации болельщиков.

Отвечает президент РФС Александр Дюков.

— Уже не раз говорилось, что одной из основных причин стала необходимость дополнительного обеспечения безопасности на соревнованиях, а предпосылкой — успешный опыт применения подобного решения на крупных международных турнирах. Думаю, вы согласитесь, что они традиционно проходят в России на очень высоком уровне.

При этом речь не идёт о том, чтобы просто распространить опыт Fan ID и чемпионата мира на РПЛ или другие соревнования. Предполагается введение нового более продвинутого решения — не бумажной карточки, а цифрового сервиса, который будет не только удобен, но и полезен. Для этого, например, прорабатывается вопрос о создании на основе системы программы лояльности, которая предоставит болельщикам бонусы и преимущества.

Фото: РИА Новости

Отдельно отмечу, что курс на цифровизацию самых разных отраслей — один из приоритетов нашего государства. В ближайшие годы Россия начнёт переходить на электронные паспорта, а многие государственные сервисы уже доступны на платформе Госуслуги и других. Это путь, которым идут абсолютно все технически продвинутые страны.

— Часто звучат объяснения про безопасность. Сейчас на российских стадионах опасно?

— Если сравнить ситуацию на стадионах сейчас с тем, что происходило 10, 15 или 20 лет назад, действительно, можно сделать вывод, что проблем и правонарушений на трибунах стало куда меньше. Но это не произошло само по себе. За этим стоит серьёзная работа правоохранительных органов и клубов. Они обеспечивают безопасность на стадионах и несут за это ответственность.

Правоохранительные органы считают, что необходим ещё один дополнительный барьер. Одна из основных задач тех, кто занимается обеспечением безопасности — не только в том, чтобы наказывать за правонарушения, но в первую очередь в том, чтобы их заблаговременно предотвращать.

— И всё же: зачем нужен паспорт болельщика, если люди и так оставляют свои данные, покупая абонементы и билеты; попадают под камеры, которые распознают лица, начиная с входных групп. Раньше всех нарушителей быстро вычисляли, а теперь нужна дополнительная система идентификации?

— Во-первых, я бы предпочёл не называть это паспортом. Это идентификационная карточка, а по сути – просто номер, но не более. Во-вторых, вы говорите о немного разных вещах. Да, действительно, многие клубы сейчас продают абонементы только при условии предоставления персональных данных. И, действительно, на некоторых стадионах уже установлены комплексы видеонаблюдения. Новая система не дублирует их функционал, а вводит дополнительный и — по оценкам тех, кто обеспечивает безопасность — действительно необходимый.



— Так в чём же разница?

— Прежде правоохранительные органы могли идентифицировать и привлекать к ответственности только постфактум: человек зашёл на трибуну, совершил правонарушение, видеокамеры зафиксировали факт, нарушителя идентифицировали, разыскали и затем привлекли к ответственности.



Новая система изначально не даст возможности оказаться на трибунах тем, кому в соответствии с законом запрещен проход на стадион. А значит, и предотвратить возможные проблемы, в которых, думаю, не заинтересован никто из числа организаторов матчей и зрителей.

— В законе говорится, что поводом для отказа может послужить намерение человека совершить правонарушение. Как будет устанавливаться намерение?

— Предполагается, что в выдаче карточки будет отказано только тем, кто уже был уличён в определенных правонарушениях, и только на основании решений суда либо правоохранительных органов, сотрудники которых, повторюсь, будут обязаны объяснить решение и нести за него ответственность. Запрет на те или иные действия — не какая-то уникальная для России практика. Аналогичные процедуры существуют и в других государствах, и в других индустриях.

Новая норма Федерального закона позволяет лишить болельщика права ходить на стадион в следующих случаях:

а) в случае, если это необходимо в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства (!) либо общественного порядка;

б) если имеется полученная в соответствии с законодательством РФ или на основании международных договоров РФ информация о фактах (информация, а не установленные судом факты!) нарушения зрителем, участником официального спортивного соревнования или иным лицом, задействованным в проведении такого соревнования, общественного порядка при проведении публичных, спортивных, зрелищных и (или) иных массовых мероприятий, в том числе за пределами территории Российской Федерации;

в) имеется информация о намерении (!) гражданина совершить соответствующие противоправные деяния.

– Как узнать, почему в выдаче Fan ID было отказано?

— В таком случае болельщику будет сразу предоставлена информация, по какой именно причине это произошло.



— Что делать, если человек не совершал указанного правонарушения? Как болельщику доказывать свою невиновность?

— Оспорить решение можно будет через суд. И суд сможет не только запросить полную информацию, но и, в случае если обоснованность отказа вызовет сомнения, привлечь к ответственности сотрудника, который принял соответствующее решение.

Ему придётся в определённом законом порядке объяснить, почему такое решение было принято, нести за него персональную ответственность. Порядок этой процедуры сейчас прописывается. После того как он будет утвержден, информацию о нём получат все желающие.

– Министр спорта говорит о повышении привлекательности соревнований. До этого они были непривлекательны, но с паспортом станут такими? Это вызывает сомнения. Сейчас основная аудитория матчей – верные фанаты клубов. И большинство из них заявили о бойкоте. Если трибуны опустеют, а сам футбол от этого интереснее не станет, разве будет наш футбол привлекательнее?

— Безусловно, РФС, РПЛ и клубы заинтересованы в том, чтобы на российских стадионах всегда собирались полные трибуны. При этом на привлекательность матчей и атмосферу на аренах влияют многие факторы. Карточка болельщика позволит организаторам игр быть уверенными в том, что все необходимые меры по обеспечению безопасности были приняты, а самим зрителям, повторюсь, в перспективе даст дополнительные преимущества.

Аудитория трибун на самом деле не так однородна — где-то организованных болельщиков, о которых вы говорите, больше, где-то меньше. И мы не хотим, чтобы кто-то уходил со стадионов в принципе.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Повторюсь, принятый закон не содержит никаких деталей и вообще не направлен ни на футбол, ни на РПЛ. Он даёт правительству и органам исполнительной власти возможность создавать и внедрять систему идентификации.

Важная задача — сделать всё, чтобы никаких неудобств для тех, кто не нарушает закон, не возникло. А таких, уверен, абсолютное большинство. Простой пример: во время чемпионата мира 2018 года было подано более 2 млн заявок на получение Fan ID. Отказ получили 900 человек, треть из которых — иностранные граждане. То есть речь о долях процента от общего числа.

– Почему вообще существует посыл, что «активный фанат = опасность», а трибуны надо заполонить семьями и женщинами? Почему об этом постоянно говорят, думая, что это повысит привлекательность лиги?

— Такого посыла в РФС, РПЛ и клубах совершенно точно не существует. Никто не делит зрителей на какие бы то ни было категории в принципе. Для нас одинаково важны и ценны все, кто приходит на стадионы или смотрит трансляции, — и мужчины, и женщины, и дети.

– Депутаты Госдумы уже много раз высказались на тему Fan ID. Некоторые из них, например, сначала говорили про необходимость его введения, а теперь говорят, что закон делается не для РПЛ. Как понимать такую смену риторики? Закон же принят, отката не будет?

— Как вы знаете, поправки в закон о физической культуре и спорте были приняты в конце декабря 2021 года. Это инициатива Правительства России, в которую на этапе разработки были активно вовлечены многие органы государственной власти. В первую очередь – Министерство цифрового развития и Министерство спорта.

Закон предполагает возможность применения не только на футбольных матчах, но и на других спортивных соревнованиях. Порядок применения определяется органами исполнительной власти. Он принят, и все должны его исполнять — это основа правового государства. Комментировать отдельные высказывания я не считаю правильным — думаю, логичнее обратиться к тем, кто их делал.

– Закон сейчас выглядит сырым: непонятно ничего, кроме того, что паспорт будет обязателен для посещения матчей РПЛ, а также того, что его могут не выдать даже за намерение совершить правонарушение.

— Подписанный закон при этом носит так называемый рамочный характер — он не регулирует в деталях, ни как именно должна применяться система, ни даже на каких соревнованиях, и тем более ничего не запрещает. Условия его применения описываются в дополнительных подзаконных актах и других документах. Сейчас правительством проводится большая работа, к которой подключены РФС, РПЛ и клубы, направленная на то, чтобы получение карточки болельщика было реализовано самым комфортным способом.

— Во время ЧМ-2018 и Евро-2020 у болельщиков был бесплатный проезд, а в данном случае на что им стоит рассчитывать?

— Обсуждаются и возможность предоставления скидок на транспорт, и другие бонусы. Пока вопрос находится в работе, как только условия их предоставления будут сформированы, правительство, клубы и другие вовлечённые ведомства об этом расскажут.