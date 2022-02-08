Фанаты освистывают Зума. Его могут привлечь к ответственности за плохое обращение с котом

Сегодня, 8 февраля, проходит матч 24-го тура между «Вест Хэмом» и «Уотфордом». Встреча проходит на стадионе «Олимпийский» в Лондоне (Англия).

Болельщики освистывают защитника «молотобойцев» Курта Зума каждый раз, когда он касается мяча. Это связано с тем, что на днях в сети появилось видео, на котором французский футболист издевается над своим котом.

Первое место в английской Премьер-лиге занимает «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы набрала 57 очков в 23 матчах национального первенства. На втором месте в турнире располагается «Ливерпуль». Подопечные Юргена Клоппа набрали 48 очков. Тройку лучших команд страны замыкает «Челси». В активе синих 47 очков.



«Вест Хэм Юнайтед» располагается на пятом месте в турнире. «Уотфорд» же занимает 18-е место в лиге. «Манчестер Сити» — действующий чемпион Англии.



«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию матча.