Лисакович: когда Рангник ушёл в «Манчестер Юнайтед», все в «Локомотиве» были в шоке

Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович, ранее выступавший за «Локомотив», рассказал о реакции игроков московской команды на уход Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед».



«Когда Рангник пришёл в «Локомотив», мы удивились, честно скажу: как такой большой человек приехал в Россию? И мы ждали, что он хочет выстроить, как он видит развитие команды. Начал меняться тренировочный процесс, изменилось питание, всё начали выстраивать заново.



Когда он ушёл, все удивились, это просто шок был. Всё для него делалось, под его видение, а он ушёл. Но у него и выбора не было: «Локо» или «Манчестер Юнайтед» — выбор очевиден. Это несопоставимо, от таких предложений не отказываются. Но, конечно, все были в шоке. Да, его люди остались, но идея и стратегия ведь были от Рангника, он был инициатором», — приводит слова Лисаковича «Спорт-экспресс».