«Реал» работает над продлением контракта с Винисиусом до 2027 года. Ему повысят зарплату

Мадридский «Реал» хочет продлить контракт с нападающим Винисиусом Жуниором, сообщает в «Твиттере» журналист Николо Скира.
По информации источника, «сливочные» рассчитывают пролонгировать соглашение с бразильцем до 2027 года. Руководство «Реала» готово увеличить зарплату игрока.
Винисиус перешёл в «Реал» из «Фламенго» за € 35 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Винисиус провёл за «Реал» 21 матч, забил 12 голов и сделал шесть результативных передач. Также на его счету два мяча и четыре голевых паса в шести матчах в Лиге чемпионов.
С 2019 года Винисиус вызывается в национальную команду Бразилии, за которую провёл 9 матчей и не отметился результативными действиями.
Видеообзор матча 23-го тура Примеры «Реал» — «Гранада»:
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