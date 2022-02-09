Экс-тренер «Спартака» Витория может возглавить «Аль-Ахли». Зарплата — € 7 млн в год

Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория может возглавить саудовский «Аль-Ахли», сообщает в «Твиттере» журналист Руди Галетти.



По информации источника, саудовский клуб предложил португальскому специалисту контракт на три года с зарплатой € 7 млн в год.



Ранее в услугах Витории был заинтересован другой саудовский клуб, «Аль-Фатех», но тренер отказался возглавлять эту команду. В Аравии Витория работал с января 2019 по декабрь 2020 года.



Последним местом работы 51-летнего Витории был московский «Спартак», который он тренировал с мая по декабрь 2021 года. С красно-белыми португальский тренер вышел в 1/8 финала Лиги Европы из одной группы с «Наполи», «Лестером» и «Легией», заняв первое место. В чемпионате России «Спартак» ушёл на зимнюю паузу девятым, набрав в 18 турах 23 очка.