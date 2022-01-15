Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Спартака» Витория отказался возглавить «Аль-Фатех»

Экс-тренер «Спартака» Витория отказался возглавить «Аль-Фатех»
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Спартака» Руй Витория отказался возвращаться в Саудовскую Аравию и принимать предложение от клуба «Аль-Фатех». Об этом сообщает O Jogo.

Ранее появилась информация, что «Аль-Фатех» предложил португальскому специалисту, который ранее тренировал в Саудовской Аравии «Аль-Наср», контракт на 2,5 года. В Аравии Витория работал с января 2019 по декабрь 2020 года.

Последним местом работы 51-летнего Витории был московский «Спартак», который он тренировал с мая по декабрь 2021 года. С красно-белыми португальский тренер вышел в 1/8 финала Лиги Европы из одной группы с «Наполи», «Лестером» и «Легией», заняв первое место. В чемпионате России «Спартак» ушёл на зимнюю паузу девятым, набрав в 18 турах 23 очка.

Новость по теме
Руй Витория показал фотографию c сыном в футболке «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022