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«Бетис» обыграл «Райо» на выезде в первом полуфинальном матче Кубка Испании

«Бетис» обыграл «Райо» на выезде в первом полуфинальном матче Кубка Испании
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«Бетис» одержал победу над «Райо Вальекано» в первом полуфинальном матче Кубка Испании. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Кампо де Вальекас» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Счёт в матче на 5-й минуте открыл полузащитник «Райо» Альваро Гарсия, ему ассистировал Иван Балиу. На 26-й минуте «Бетис» отыгрался: Борха Иглесиас забил с передачи Набиля Фекира. А на 68-й минуте Вильям Карвалью вывел гостей вперёд, голевой пас отдал Кристиан Тельо. Этот гол оказался победным.

Ответный матч между командами состоится 3 марта в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Во втором полуфинале встречаются «Атлетик» и «Валенсия», первый матч они проведут 10 февраля в Бильбао, ответный — 2 марта в Валенсии.

Кубок Испании. 1/2 финала. 1-й матч
09 февраля 2022, среда. 23:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
1 : 2
Бетис
Севилья
1:0 Гарсия – 5'   1:1 Иглесиас – 26'   1:2 Карвалью – 68'
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