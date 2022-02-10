«Бетис» обыграл «Райо» на выезде в первом полуфинальном матче Кубка Испании
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«Бетис» одержал победу над «Райо Вальекано» в первом полуфинальном матче Кубка Испании. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Кампо де Вальекас» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Счёт в матче на 5-й минуте открыл полузащитник «Райо» Альваро Гарсия, ему ассистировал Иван Балиу. На 26-й минуте «Бетис» отыгрался: Борха Иглесиас забил с передачи Набиля Фекира. А на 68-й минуте Вильям Карвалью вывел гостей вперёд, голевой пас отдал Кристиан Тельо. Этот гол оказался победным.
Ответный матч между командами состоится 3 марта в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Во втором полуфинале встречаются «Атлетик» и «Валенсия», первый матч они проведут 10 февраля в Бильбао, ответный — 2 марта в Валенсии.
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