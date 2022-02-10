Дзюба опубликовал фото с Виллаш-Боашем со сборов «Зенита» в Дубаи. Андре ответил

33-летний российский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба в «Инстаграме» опубликовал фото с экс-тренером сине-бело-голубых португальцем Андре-Виллаш Боашем, который посетил сборы бывшей команды в Дубаи (ОАЭ).

«Безумно счастлив был увидеть вас, Мистер. Очень скучаю по вам», — гласит подпись Артёма к публикации.

Пост прокомментировал и сам Виллаш-Боаш: «Я тоже рад тебя видеть. Навевает столько хороших воспоминаний». Затем, португальский специалист добавил: «И спасибо, что сломал мне ребра», намекнув на силу объятий Дзюбы.

На этот комментарий португальца Дзюба ответил: «Извините за ребра)) И да, воспоминания классные! Спасибо вам за Лигу чемпионов и веру!».

Напомним, Виллаш-Боаш возглавлял «Зенит» с марта 2014 по май 2016 года. За это время с сине-бело-голубыми он выиграл чемпионат России (сезон-2014/2015), Кубок России (сезон-2015/2016) и Суперкубок России (2015).