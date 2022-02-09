Виллаш-Боаш побывал в расположении «Зенита» в Португалии
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Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш посетил петербургскую команду на сборе в португальском Лагуше.
Виллаш-Боаш тепло поприветствовал тренеров и игроков «Зенита», особенно Артёма Дзюбу.
Виллаш-Боаш возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 год, под его руководством команда выиграла титул чемпионов России, Кубок и Суперкубок страны. Петербуржцы провели 101 матч, из которых выиграли 62, сыграли вничью в 20 встречах и уступили в 19. Виллаш-Боаш установил клубный рекорд по продолжительности победной серии — под его руководством «Зенит» выиграл 13 матчей подряд в августе-сентябре 2014-го.
Сине-бело-голубые проводят сборы в Лагуше с 29 января. Команда вернётся в Петербург в ночь с пятницы на субботу после встречи с «Брондбю».
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