Фернандес: истинный капитан ЦСКА — Акинфеев, потом идут Набабкин, Дзагоев, Щенников, Васин

Защитник ЦСКА Марио Фернандес перечислил основных претендентов на капитанскую повязку армейцев.
«В товарищеском матче мне дали капитанскую повязку? На самом деле, я очень спокойно к этому отношусь. Наш истинный капитан – Игорь Акинфеев, потом идут Набабкин, Дзагоев, Щенников, Васин. Каждый из них способен выполнить эту роль. Тренер сам протянул мне повязку, я её взял. Я не из тех, кто много говорит. Но в той части, где я способен помочь, стараюсь делать это, насколько могу. На мой взгляд, на футбольном поле все должны быть капитанами, помогать друг другу, подсказывать и играть на команду.
Дружба с Фуксом? Бруно – мой большой друг и очень хороший игрок. Мы друг другу помогаем, точно так же, как я пытаюсь помочь всем партнёрам по команде. Могу поздравить Фукса – сейчас его игра очень хорошо эволюционирует, он действительно прибавляет. Без всякого сомнения, Бруно обязательно подарит нашим болельщикам огромную радость», — приводит слова Фернандеса Bobsoccer.
- 10 февраля 2022
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