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Дивеев: не могу сказать, что «Зенит» прибавил и с ним тяжело играть

Дивеев: не могу сказать, что «Зенит» прибавил и с ним тяжело играть
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Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев не считает, что санкт-петербургский «Зенит» в последние годы сильно прибавил в игровом плане.

«Ну, по последней игре я бы не сказал, что мы проиграли «Зениту» без шансов. Первый тайм был тяжёлый, но во втором мы доминировали, с 55-й по 85-ю минуту контролировали ход игры и могли забивать. Не получилось, пропустили. Говорить о том, что «Зенит» так прибавил и с ним тяжело играть, — нет, я так не считаю. Со всеми можно играть.

Самое тяжёлое, что было за последний год? Наверное, как раз поражение от «Зенита», проигрыш Хорватии и чемпионат Европы. Еще и молодёжный Евро был. Самый тяжёлый год в моей карьере. Хотя карьера не такая долгая у меня… Когда ты то туда едешь, то сюда: клуб, потом сборная… Тяжело, но ничего — жив-здоров. Главное, без травм», — приводит слова Дивеева «Спорт-экспресс».

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