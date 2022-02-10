«Вулверхэмптон» — «Арсенал»: онлайн-трансляция начнётся в 22:45

Сегодня, 10 февраля, состоится матч 24-го тура английской Премьер-лиги между «Вулверхэмптоном» и «Арсеналом». Команды сыграют на стадионе «Молине». Противостояние начнётся в 22:45 мск.
Первое место в английской Премьер-лиге занимает «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы набрала 60 очков в 24 матчах национального первенства. На втором месте в турнире располагается «Ливерпуль». Подопечные Юргена Клоппа набрали 48 очков. Тройку лучших команд страны замыкает «Челси». В активе синих 47 очков.
«Арсенал» занимает шестое место в соревнованиях. «Вулверхэмптон» располагается на восьмом месте в турнире.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию игры.
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