«Арсенал» подписывает нового вратаря для замены Лено
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Лондонский «Арсенал» в июне 2022 года заключит соглашение с вратарём американского клуба «Нью-Инглэнд» Мэттом Тёрнером, который заменит в команде немецкого голкипера Бернда Лено. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По сведениям источника, 29-летний Лено должен покинуть английскую команду предстоящим летом. «Арсенал» уже согласовал сделку по Тёрнеру с «Нью-Инглэнд».
Тёрнер выступает за нынешний клуб с марта 2016 года. За «Нью-Инглэнд» 27-летний американский вратарь провёл 106 матчей, в которых пропустил 139 голов и 23 раза сыграл «на ноль».
«Арсенал» — «Бёрнли». Обзор матча. АПЛ 21/22. 23-й тур:
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