Стукалов прокомментировал упущенную победу «Уфы» над «Пахтакором»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал ничью команду с узбекским «Пахтакором» (1:1) в товарищеском матче.



«Провели хороший матч. В первом тайме играли против ветра, вследствие чего соперник имел территориальное преимущество, плюс мы не совсем правильно перестраивались. Во втором тайме мы наоборот делали все правильно, заперли соперника на его половине поля, единственное – нужно было реализовывать моменты, которые мы создали», — приводит слова Стукалова пресс-служба башкирской команды в «телеграме».

Напомним, «Уфа» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 18 туров, набрав 16 очков. В первом матче после возобновления РПЛ «Уфа» встретится в гостях с «Ахматом».