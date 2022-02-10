«Уфа» упустила победу над «Пахтакором»

Сегодня, 10 февраля, на зимних сборах в турецком Белеке «Уфа» встречалась в товарищеском матче с «Пахтакором» из Узбекистана. Встреча закончилась вничью 1:1.
Счёт в матче на 2-й минуте открыл защитник башкирской команды Эрвинг Ботака-Иобома. На 28-й минуте нападающий Сардор Рашидов с передачи Икрама Алибаева сравнял счёт.
Напомним, «Уфа» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 18 туров, набрав 16 очков. Ранее башкирский клуб объявил о подписании контракта со свободными агентами Дмитрием Кабутовым и Тьяго Родригесом, а также отдал в аренду вратаря Алексея Кузнецова в московский «Велес» и защитника Олега Дзантиева в ростовский СКА.
В первом матче после возобновления РПЛ «Уфа» встретится в гостях с «Ахматом».
- 10 февраля 2022
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