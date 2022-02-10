Луис Диас выйдет в стартовом составе в игре «Ливерпуля» и «Лестера»

Сегодня, 10 февраля, состоится матч 24-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Лестером». Команды сыграют на стадионе «Энфилд». Противостояние начнётся в 22:45 мск.

Команды огласили стартовые составы на противостояние:

«Ливерпуль»: Алисон Бекер, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип, Трент Александер-Арнольд, Кёртис Джонс, Фабиньо, Тьяго Алькантара, Луис Диас, Роберто Фирмино, Диогу Жота.

«Лестер»: Каспер Шмейхель, Люк Томас, Даниэль Амарти, Джеймс Джастин, Онинье Ндиди, Бубакари Сумаре,

Кирман Дьюсбери-Холл, Марк Олбрайтон, Джеймс Мэддисон, Адемола Лукман, Патсон Дака.

Первое место в английской Премьер-лиге занимает «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы набрала 60 очков в 24 матчах национального первенства. На втором месте в турнире располагается «Ливерпуль». Подопечные Юргена Клоппа набрали 48 очков. Тройку лучших команд страны замыкает «Челси». В активе синих 47 очков. «Лестер» занимает 12-е место в соревнованиях.



«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию игры.