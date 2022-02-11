«Лацио» и «Рома» заинтересованы в подписании хавбека «Айнтрахта» Костича

Полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Филип Костич может продолжить карьеру в итальянской Серии А. В услугах 29-летнего игрока заинтересованы «Рома» и «Лацио», сообщает в «Твиттере» журналист Николо Скира.



По информации источника, агент футболиста Алессандро Луччи работает над тем, чтобы хавбек перешёл в команду чемпионата Италии.



Костич выступает на постоянной основе за «Айнтрахт» с 2019 года, куда перешёл из «Гамбурга» за € 6 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.



В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги серб сыграл в 18 матчах, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач.

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