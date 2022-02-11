Кому вообще нужно четвёртое место? Обзор 24-го тура АПЛ

«Чемпионат» и «Okko Спорт» публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 24-й тур АПЛ сезона-2021/2022. «Ливерпуль» обыграл «Лестер», а новичок Луис Диас вышел в основе. «Манчестер Сити» не испытал проблем с «Брентфордом», Мартинелли получил две жёлтые карточки за 5 секунд, а Коутиньо забил и отдал два голевых паса в матче с «Лидсом».



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Подкаст о людях, которые изменили АПЛ



Кирилл разбирает игру и удаление Дани Алвеса



Гриша делится новостями и эмоциями в своём «Телеграме»

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• в плеере Podster



Таймкоды:



0:00 – Привет, дичь!

0:52 – Дебют Диаса, техника Тьяго, рывок ван Дейка

10:21 – Матип не стал слушать Фабиньо

18:52 – Магуайр не управляет защитой. И даже собой.

22:51 – Роналду и навесы

30:40 – Кто сильнейшая команда мира?

33:55 – Внезапно — говорим про Стоунса

38:00 – Отвлеклись на скандалы. Гринвуд и Зума

47:01 – Кейн и Регилон имели шикарные моменты, но «Саут» всё равно лучше

53:50 – «Тоттенхэм» против слова «жид»

59:51 – Хитрость и прагматизм Артеты

1:06:14 – Бомбим из-за возни вокруг Мартинелли

1:18:02 – Что творит Коутиньо!!!