Кому вообще нужно четвёртое место? Обзор 24-го тура АПЛ

«Чемпионат» и «Okko Спорт» публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 24-й тур АПЛ сезона-2021/2022. «Ливерпуль» обыграл «Лестер», а новичок Луис Диас вышел в основе. «Манчестер Сити» не испытал проблем с «Брентфордом», Мартинелли получил две жёлтые карточки за 5 секунд, а Коутиньо забил и отдал два голевых паса в матче с «Лидсом».
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Подкаст о людях, которые изменили АПЛ
Кирилл разбирает игру и удаление Дани Алвеса
Гриша делится новостями и эмоциями в своём «Телеграме»
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Таймкоды:
0:00 – Привет, дичь!
0:52 – Дебют Диаса, техника Тьяго, рывок ван Дейка
10:21 – Матип не стал слушать Фабиньо
18:52 – Магуайр не управляет защитой. И даже собой.
22:51 – Роналду и навесы
30:40 – Кто сильнейшая команда мира?
33:55 – Внезапно — говорим про Стоунса
38:00 – Отвлеклись на скандалы. Гринвуд и Зума
47:01 – Кейн и Регилон имели шикарные моменты, но «Саут» всё равно лучше
53:50 – «Тоттенхэм» против слова «жид»
59:51 – Хитрость и прагматизм Артеты
1:06:14 – Бомбим из-за возни вокруг Мартинелли
1:18:02 – Что творит Коутиньо!!!
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