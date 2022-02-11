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Адольфо Гайч рассказал, почему не смог заиграть в ЦСКА

Адольфо Гайч рассказал, почему не смог заиграть в ЦСКА
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Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, который на правах аренды выступает за испанскую «Уэску», рассказал, почему не смог заиграть в московской команде.

«Переход из Аргентины в Россию был резким для меня. Не было никакой подготовки. Когда прилетел и вышел из самолёта, то через несколько дней был отправлен на поле. Анализируя это спустя некоторое время, я понимаю, что всё произошло слишком быстро. Я чувствовал боль и не мог приносить команде необходимую пользу», — приводит слова Гайча ESPN AR.

В нынешнем сезоне Гайч пропустил матчи первых туров Российской Премьер-Лиги из-за участия в олимпийском футбольном турнире в Токио в составе национальной команды Аргентины. Затем нападающий перешёл в «Уэску» на правах аренды. Контракт Гайча с ЦСКА действует до 30 июня 2025 года.

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