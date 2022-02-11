Месси и Мбаппе — в стартовом составе «ПСЖ» на матч Лиги 1 с «Ренном»
Поделиться
«Пари Сен-Жермен» объявил стартовый состав на матч 24-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 с «Ренном». Нападающие Лионель Месси и Килиан Мбаппе выйдут на поле с первых минут.
«Пари Сен-Жермен»: Навас, Бернат, Кимпембе, Маркиньос, Хакими, Верратти, Дракслер, Паредес, Симонс, Месси, Мбаппе.
Матч 24-го тура чемпионата Франции сезона-2021/2022 «Пари Сен-Жермен» — «Ренн» состоится сегодня, 11 февраля, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало встречи — в 23:00 мск.
«Пари Сен-Жермен» в 23 матчах набрал 56 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. «Ренн» (37) — на 5-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Марсель» (43) и «Ницца» (42). Действующим чемпионом Франции является «Лилль».
Комментарии
- 11 февраля 2022
-
23:37
-
23:33
-
23:22
-
23:22
-
23:06
-
22:53
-
22:29
-
22:23
-
22:17
-
22:09
-
22:08
-
21:48
-
21:31
-
21:29
-
21:20
-
21:07
-
20:55
-
20:30
-
20:30
-
20:21
-
20:17
-
20:09
-
20:05
-
19:44
-
19:41
-
19:29
-
19:18
-
19:14
-
18:58
-
18:31
-
18:29
-
18:23
-
18:22
-
18:13
-
17:53
Партнерский контент