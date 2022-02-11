Месси и Мбаппе — в стартовом составе «ПСЖ» на матч Лиги 1 с «Ренном»

«Пари Сен-Жермен» объявил стартовый состав на матч 24-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 с «Ренном». Нападающие Лионель Месси и Килиан Мбаппе выйдут на поле с первых минут.



«Пари Сен-Жермен»: Навас, Бернат, Кимпембе, Маркиньос, Хакими, Верратти, Дракслер, Паредес, Симонс, Месси, Мбаппе.



Матч 24-го тура чемпионата Франции сезона-2021/2022 «Пари Сен-Жермен» — «Ренн» состоится сегодня, 11 февраля, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало встречи — в 23:00 мск.

«Пари Сен-Жермен» в 23 матчах набрал 56 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. «Ренн» (37) — на 5-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Марсель» (43) и «Ницца» (42). Действующим чемпионом Франции является «Лилль».