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Гол Роналду «Саутгемптону» отменён из-за офсайда. Форвард не забивает в пяти матчах

Гол Роналду «Саутгемптону» отменён из-за офсайда. Форвард не забивает в пяти матчах
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Сегодня, 12 февраля, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимает «Саутгемптон».

На 72-й минуте после флангового штрафного забил нападающий «красных дьяволов» Криштиану Роналду, но был зафиксирован офсайд.

Отметим, что Роналду не может забить на протяжении пяти матчей подряд, что является повторением его худшей серии без голов с 2010 года. Тогда Криштиану играл за «Реал».

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Роналду провёл 19 матчей, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон».

«Манчестер Юнайтед» в 23 матчах набрал 39 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Саутгемптон» (28) — на 10-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (60).

Гол Санчо в ворота «Саутгемптона»:

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