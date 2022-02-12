Гайч — о Карраскале: те, кто выделяются своей игрой в Южной Америке, могут преуспеть в РПЛ

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, выступающий на правах аренды за испанскую «Уэску», высказался о возможном переходе в московскую команду полузащитника «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаля.
«При хорошей адаптации и без форсирования подготовки Карраскаль может сделать разницу в ЦСКА. Те, кто выделяются своей игрой в Южной Америке, могут преуспеть в России», — приводит слова Гайча ESPN.
В текущем сезоне 23-летний полузащитник забил четыре мяча и сделал три голевые передачи. Отметим, что Карраскаль уже выступал в Восточной Европе – колумбийский игрок провёл 41 матч за львовские «Карпаты», забил шесть голов и пять раз ассистировал своим партнёрам.
Профессиональную карьеру игрок начал в колумбийском клубе «Мильонариос», также он выступал за вторую команду испанской «Севильи». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Хорхе Карраскаля в € 6,2 млн.
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