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Гайч — о Карраскале: те, кто выделяются своей игрой в Южной Америке, могут преуспеть в РПЛ

Гайч — о Карраскале: те, кто выделяются своей игрой в Южной Америке, могут преуспеть в РПЛ
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Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, выступающий на правах аренды за испанскую «Уэску», высказался о возможном переходе в московскую команду полузащитника «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаля.

«При хорошей адаптации и без форсирования подготовки Карраскаль может сделать разницу в ЦСКА. Те, кто выделяются своей игрой в Южной Америке, могут преуспеть в России», — приводит слова Гайча ESPN.

В текущем сезоне 23-летний полузащитник забил четыре мяча и сделал три голевые передачи. Отметим, что Карраскаль уже выступал в Восточной Европе – колумбийский игрок провёл 41 матч за львовские «Карпаты», забил шесть голов и пять раз ассистировал своим партнёрам.

Профессиональную карьеру игрок начал в колумбийском клубе «Мильонариос», также он выступал за вторую команду испанской «Севильи». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Хорхе Карраскаля в € 6,2 млн.

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