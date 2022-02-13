Хаверц повторил достижение Месси, забив в финале клубного чемпионата мира

12 февраля на стадионе «Мохаммед Бин Зайед» в Абу-Даби (ОАЭ) прошёл финальный матч клубного чемпионата мира «Челси» — «Палмейрас». Лондонский клуб одержал победу — 2:1.
Победный гол на 117-й минуте встречи забил полузащитник «Челси» Кай Хаверц. Напомним, что немецкий футболист также забил единственный гол в финальном матче Лиги чемпионов в 2021 году в матче с «Манчестер Сити».
Таким образом, Хаверц повторил достижение Лионеля Месси, который в 2011 году в составе «Барселоны» также забивал победные голы в финале ЛЧ и клубного чемпионата мира. Об этом в «Твиттере» сообщает OptaJoe.
«Челси» вышел в финал клубного чемпионата мира после того, как в 1/2 финала турнира обыграл «Аль-Хиляль» (1:0). Бразильский «Палмейрас» в полуфинале одержал победу над египетским «Аль-Ахли» (2:0).
Напомним, в прошлом сезоне «Челси» выиграл Лигу чемпионов УЕФА. «Палмейрас» же второй год подряд одержал победу в Кубке Либертадорес.
- 13 февраля 2022
-
04:43
-
04:42
-
04:27
-
04:09
-
03:51
-
03:21
-
02:50
-
02:24
-
02:15
-
02:06
-
01:30
-
01:28
-
01:19
-
01:14
-
01:03
-
00:24
-
00:09
-
00:00
- 12 февраля 2022
-
23:51
-
23:41
-
23:33
-
23:18
-
23:00
-
22:51
-
22:42
-
22:30
-
22:26
-
22:20
-
22:11
-
22:00
-
21:43
-
21:39
-
21:31
-
21:30
-
21:19