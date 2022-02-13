Хаверц повторил достижение Месси, забив в финале клубного чемпионата мира

12 февраля на стадионе «Мохаммед Бин Зайед» в Абу-Даби (ОАЭ) прошёл финальный матч клубного чемпионата мира «Челси» — «Палмейрас». Лондонский клуб одержал победу — 2:1.

Победный гол на 117-й минуте встречи забил полузащитник «Челси» Кай Хаверц. Напомним, что немецкий футболист также забил единственный гол в финальном матче Лиги чемпионов в 2021 году в матче с «Манчестер Сити».

Таким образом, Хаверц повторил достижение Лионеля Месси, который в 2011 году в составе «Барселоны» также забивал победные голы в финале ЛЧ и клубного чемпионата мира. Об этом в «Твиттере» сообщает OptaJoe.

«Челси» вышел в финал клубного чемпионата мира после того, как в 1/2 финала турнира обыграл «Аль-Хиляль» (1:0). Бразильский «Палмейрас» в полуфинале одержал победу над египетским «Аль-Ахли» (2:0).

Напомним, в прошлом сезоне «Челси» выиграл Лигу чемпионов УЕФА. «Палмейрас» же второй год подряд одержал победу в Кубке Либертадорес.