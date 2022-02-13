Маркиньос считает «Реал» фаворитом матча с «ПСЖ» в Лиге чемпионов
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Бразильский защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос высказался о предстоящем противостоянии с мадридским «Реалом» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
«Даже если в составе «Пари Сен-Жермен» есть громкие имена и игроки, которые были чемпионами, которые имеют колоссальный опыт, я думаю, что «Реал» подходит к противостоянию с большей уверенностью и лучшими результатами», — приводит слова Маркиньоса Telefoot в «Твиттере».
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реалом» состоится в следующий вторник, 15 февраля, в Париже (Франция). Ответная встреча пройдёт 9 марта в Мадриде (Испания).
Ранее главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино признался, что не верит в высокий уровень дисциплинированности «Реала».
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