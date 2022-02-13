Эндрю Робертсон: все игроки вернулись в состав «Ливерпуля». Мы в боевой готовности

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился мнением о борьбе за чемпионство, а также рассказал о настрое на матч 25-го тура чемпионата Англии с «Бёрнли».



«Всё, что мы можем сделать, — это продолжать побеждать. Это цель, к которой мы должны продолжать идти. Мы знаем, что будет трудно, но у нас наблюдается хорошая динамика. Нужно быть на высоте. Если чуть дадим слабину, можем всё потерять. Мы должны делать то, что у нас получается лучше всего.



В состав вернулись все, все здоровы. Какое-то время мы работали без пяти фантастических футболистов. Это сложно, но у нас всегда есть варианты. Садио и Мохамед вернулись. Мы в боевой готовности. Надеюсь, будем продолжать успешно выступать», — приводит слова Робертсона Sky Sports.