«Эспаньол» — «Барселона»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

В ночь с 13 на 14 февраля состоится матч 24-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Эспаньол» — «Барселона». Встреча пройдёт на стадионе «RCDE – Корнелья-Эль Прат» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» — «Барселона».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес. Ему будут помогать ассистенты Хосе Энрике Наранхо Перес и Диего Санчес Рохо. Резервным рефери выступит Горка Этайо Эррера.



После 22 сыгранных туров «Барселона» располагается на пятом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Сине-гранатовые имеют в своём активе 38 очков. «Эспаньол» (27) – на 13-м месте в таблице.

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