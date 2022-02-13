«Реал Сосьедад» обыграл «Гранаду» благодаря голу и результативной передаче Оярсабаля

Сегодня, 13 февраля, на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне в рамках 24-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал Сосьедад» принимал «Гранаду». Хозяева одержали победу – 2:0.



Счёт был открыт в первом тайме. на 37-й минуте пенальти в ворота гостей реализовал форвард Микель Оярсабаль.

Гол Оярсабаля:

На 74-й минуте преимущество «Реала Сосьедад» удвоил полузащитник Рафинья, ему ассистировал Оярсабаль.

Результативный удар Рафиньи:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Хавьер Альберола Рохас. Ему помогали ассистенты Теодоро Собрино Маган и Иван Эрнандес Рамос. Резервный рефери – Фернандо Буэно Прието.



После 23 сыгранных туров «Реал Сосьедад» располагается на шестом месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 38 очков. «Гранада» (24) – на 16-м месте в таблице.