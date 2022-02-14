Источник: «Манчестер Юнайтед» продал полузащитника во «Фламенго»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра, выступающий на правах аренды за «Фламенго», стал футболистом бразильского клуба на постоянной основе. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «твиттере».
По сведениям источника, cделка по 26-летнему футболисту закрыта. В ближайшее время стороны должны объявить об этом официально. «Манчестер Юнайтед» получит 25% со следующей продажи бразильца. Сумма трансфера не называется.
Перейра был арендован «Фламенго» в августе 2021 года на сезон за € 1 млн. За бразильскую команду футболист принял участие в 26 матчах, в которых забил пять голов и отдал голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Перейры в € 8 млн.
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном» в 25-м туре АПЛ:
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