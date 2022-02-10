«Манчестер Юнайтед» снизил цену за полузащитника в 2 раза, чтобы продать его во «Фламенго»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра, выступающий на правах аренды за «Фламенго», станет игроком бразильского клуба на постоянной основе. Об этом сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, «Фламенго» не готов платить за 26-летнего футболиста € 20 млн, которые предусмотрены в качестве выкупа в его аренде. Бразильский клуб договорился с «Манчестер Юнайтед» о снижении суммы выкупа до € 10,4 млн. Манкунианцы также получат 25% со следующей продажи Перейры.

Перейра перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2012 году. За «Фламенго» полузащитник принял участие в 24 матчах, в которых забил пять голов и отдал голевую передачу. Контракт Перейры с английской командой истекает летом 2023 года.

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