Маркиньос: стараемся, чтобы Мбаппе чувствовал себя максимально комфортно в «ПСЖ»
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Бразильский защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос высказался о возможном уходе нападающего Килиана Мбаппе из парижского клуба.
«Мы стараемся, чтобы Килиан чувствовал себя максимально комфортно. Даже несмотря на всю ситуацию, он чувствует себя хорошо. Мбаппе счастлив быть в «Пари Сен-Жермен» с нами. Позже ему придётся самостоятельно сделать выбор, касающийся его будущего», — приводит слова Маркиньоса журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».
Напомним, Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. В нынешнем сезоне 23-летний футболист принял участие в 22 матчах французской Лиги 1, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач. С 2017 года Мбаппе вызывается в национальную команду Франции.
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