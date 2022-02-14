Маркиньос: стараемся, чтобы Мбаппе чувствовал себя максимально комфортно в «ПСЖ»

Бразильский защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос высказался о возможном уходе нападающего Килиана Мбаппе из парижского клуба.



«Мы стараемся, чтобы Килиан чувствовал себя максимально комфортно. Даже несмотря на всю ситуацию, он чувствует себя хорошо. Мбаппе счастлив быть в «Пари Сен-Жермен» с нами. Позже ему придётся самостоятельно сделать выбор, касающийся его будущего», — приводит слова Маркиньоса журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».



Напомним, Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. В нынешнем сезоне 23-летний футболист принял участие в 22 матчах французской Лиги 1, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач. С 2017 года Мбаппе вызывается в национальную команду Франции.