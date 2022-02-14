Хакими — о будущем Мбаппе: желаю ему всего наилучшего. Посмотрим, что получится

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими высказался о нападающем французской команды Килиане Мбаппе, который может покинуть клуб на правах свободного агента в конце сезона.
«С Мбаппе мы хорошо ладим с первого моего дня в клубе. Во многом благодаря тому, что мы одного возраста с Килианом. Его будущее? Желаю Мбаппе всего наилучшего, он сам решит, как поступить. Мы ещё будем несколько месяцев вместе, а там посмотрим, что получится», — приводит слова Хакими Marca.
23-летний Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года, перейдя из «Монако». В нынешнем сезоне французский форвард в 31 матче во всех турнирах отметился 21 голом и 16 голевыми передачами.
Ранее сообщалось, что предстоящим летом Мбаппе должен стать футболистом мадридского «Реала» на правах свободного агента.
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