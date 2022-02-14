Почеттино: у «ПСЖ» нет истории и опыта «Реала», но мы не будем изображать из себя жертв

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от противостояния с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра пройдёт в Париже завтра, 15 февраля.

«Не думаю, что одна из команд испытывает больше давления, чем другая. Я уважаю «Реал Мадрид», это один из величайших клубов мира, который выиграл всё. Для меня нет фаворита. Это мог бы быть финал, учитывая уровень игроков.

Мы стремимся победить. Это было бы невероятно. У нас нет ни истории, ни опыта «Реала», но мы и не собираемся изображать из себя жертв. Я верю в свою команду.



Моя победа с «Тоттенхэмом» над «Реалом» в 2017 году? Тот «Тоттенхэм» сильно отличался от нынешнего «ПСЖ». Нам противостоит команда с полузащитой, которая вместе уже пять лет. Повторю ещё раз: «Реал Мадрид» — отличная и очень мощная команда, которая может играть на высочайшем уровне.

Если взять тот год, когда мы обыграли «Реал», они не были хороши ни в Кубке Испании, ни в Ла Лиге, но Лигу чемпионов они выиграли. Их сила духа была ключевой. Всегда нужно уважать «Реал Мадрид», — цитирует Почеттино L'Equipe.