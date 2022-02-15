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Федерация футбола Италии отменила техническое поражение «Салернитаны» в матче Серии А

Федерация футбола Италии отменила техническое поражение «Салернитаны» в матче Серии А
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Федерация футбола Италии (FIGC) решила отменить техническое поражение «Салернитаны» в матче 19-го тура итальянской Серии А с «Удинезе», сообщается на официальном сайте организации.

Напомним, «Салернитана» не явилась на встречу из-за трёх случаев заражения коронавирусом. Серия А и «Удинезе» отказались перенести встречу, настояв на том, что трёх случаев недостаточно для запуска коронавирусных протоколов. «Салернитане» будет присуждено техническое поражение со счётом 0:3.

Также в заявлении FIGC сообщается, что «Интер» направил апелляцию по поводу матча 20-го тура чемпионата Италии с «Болоньей». Организация рассмотрела апелляцию миланского клуба и приняла решение перенести встречу. Дата проведения игры будет назначена позже.

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