«Мальорка» обыграла «Атлетик» благодаря автоголу вратаря Симона на 88-й минуте

«Мальорка» одержала победу над «Атлетиком» в матче 24-го тура испанской Ла Лиги. Встреча прошла в Пальма-де-Майорке на стадионе «Иберостар» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В первом тайме голами в составе «Мальорки» отметились Сальва Севилья (пенальти) и Анхель Родригес.

Гол Севильи:

Гол Родригеса:

Но в середине второго тайма «Атлетик» отыгрался. Сначала забил Рауль Гарсия, а через две минуты — Алехандро Беренгер.

Гол Гарсии:

Гол Беренгера:

На 88-й минуте голкипер «Атлетика» и сборной Испании Унай Симон забил в свои ворота. Этот мяч принёс хозяевам победу.

Автогол Симона:

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«Мальорка» набрала 26 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице Ла Лиги. «Атлетик» (34) — 8-й.