«Мальорка» обыграла «Атлетик» благодаря автоголу вратаря Симона на 88-й минуте
Поделиться
«Мальорка» одержала победу над «Атлетиком» в матче 24-го тура испанской Ла Лиги. Встреча прошла в Пальма-де-Майорке на стадионе «Иберостар» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
В первом тайме голами в составе «Мальорки» отметились Сальва Севилья (пенальти) и Анхель Родригес.
Но в середине второго тайма «Атлетик» отыгрался. Сначала забил Рауль Гарсия, а через две минуты — Алехандро Беренгер.
На 88-й минуте голкипер «Атлетика» и сборной Испании Унай Симон забил в свои ворота. Этот мяч принёс хозяевам победу.
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
«Мальорка» набрала 26 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице Ла Лиги. «Атлетик» (34) — 8-й.
Комментарии
- 15 февраля 2022
-
02:14
-
01:58
-
00:58
-
00:50
-
00:40
-
00:34
-
00:33
-
00:16
-
00:10
-
00:02
- 14 февраля 2022
-
23:52
-
23:45
-
23:25
-
23:23
-
23:09
-
22:45
-
22:43
-
22:32
-
22:23
-
22:22
-
21:57
-
21:55
-
21:42
-
21:28
-
21:24
-
21:10
-
21:05
-
20:45
-
20:41
-
20:14
-
20:12
-
20:02
-
19:53
-
19:30
-
19:24
Партнерский контент