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Кимпембе: в «ПСЖ» мы учимся каждый день, особенно у таких игроков, как Месси

Кимпембе: в «ПСЖ» мы учимся каждый день, особенно у таких игроков, как Месси
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Защитник «Пари Сен-Жермен» Преснел Кимпембе поделился мыслями о звёздном составе парижской команды.

«У нас собраны игроки мирового уровня. У меня была возможность тренироваться с Дэвидом Бекхэмом, играть со Златаном Ибрагимовичем, Максвеллом, Тьяго Моттой. А сейчас выпала честь тренироваться и играть с Лионелем Месси, Неймаром и Килианом Мбаппе. Так что это всегда приятно.

Конечно, мы учимся каждый день, особенно у таких игроков, как Месси, они подают нам пример. Это и футбольные советы: выбор позиции, правильная реакция, действия в обороне. И повседневные простые советы. Это люди, которые никогда не опаздывают, относятся к делу серьёзно и профессионально», — цитирует Кимпембе официальный сайт УЕФА.

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