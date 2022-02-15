Левандовски: даже представить не могу, что Мбаппе и Холанд будут как Месси и Роналду

Нападающий мюнхенской «Баварии» Робрет Левандовски высказался о двух главных молодых талантах современного футбола – Килиане Мбаппе из «Пари Сен-Жермен» и Эрлинге Холанде из дортмундской «Боруссии».

«У Мбаппе и Холанда есть талант и навыки, это факт. Но кто знает, возможно, в ближайшие годы появятся и другие молодые нападающие, которые достигнут их уровня. Лично я даже представить себе не могу, что Мбаппе и Холанд будут доминировать в м футболе, как Месси и Роналду, на протяжении 12 лет. Я думаю, в ближайшие 10 лет будет много футболистов, претендующих на звание лучших в мире.

Мбаппе блестяще владеет обеими ногами. Он очень похож на Тьерри Анри. Я не сомневаюсь, что Килиан впишет свою фамилию в историю футбола.

Холанд также может стать одним из лучших в мире. Иногда может казаться, что Эрлинг медлительный. Но на самом деле он очень быстрый, взрывной и техничный», — сказал Левандовски в интервью France Football, его слова приводит Marca.