Левандовски: даже представить не могу, что Мбаппе и Холанд будут как Месси и Роналду

Нападающий мюнхенской «Баварии» Робрет Левандовски высказался о двух главных молодых талантах современного футбола – Килиане Мбаппе из «Пари Сен-Жермен» и Эрлинге Холанде из дортмундской «Боруссии».
«У Мбаппе и Холанда есть талант и навыки, это факт. Но кто знает, возможно, в ближайшие годы появятся и другие молодые нападающие, которые достигнут их уровня. Лично я даже представить себе не могу, что Мбаппе и Холанд будут доминировать в м футболе, как Месси и Роналду, на протяжении 12 лет. Я думаю, в ближайшие 10 лет будет много футболистов, претендующих на звание лучших в мире.
Мбаппе блестяще владеет обеими ногами. Он очень похож на Тьерри Анри. Я не сомневаюсь, что Килиан впишет свою фамилию в историю футбола.
Холанд также может стать одним из лучших в мире. Иногда может казаться, что Эрлинг медлительный. Но на самом деле он очень быстрый, взрывной и техничный», — сказал Левандовски в интервью France Football, его слова приводит Marca.
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