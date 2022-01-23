Ибрагимович: Мбаппе обратился ко мне за советом, и я сказал ему переходить в «Реал»

40-летний шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о том, какой совет дал французскому звёздному форварду «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе по поводу дальнейшего продолжения карьеры.
«Только Килиан может ответить вам о том, где он должен продолжать свою карьеру. Это зависит от того, чего он хочет, о чём он думает. Что касается меня, то я бы на его месте ушёл. «ПСЖ» необходимо постараться удержать его. Но всё будет решать Килиан. «ПСЖ», очевидно, хочет сохранить его, но хочет ли он остаться?
Я думаю, что есть и другие клубы, которые хотят его заполучить: если вы спортивный директор, и у вас есть средства, и вы не хотите брать Мбаппе, вы занимаетесь неправильным бизнесом. Когда ко мне за советом обратился сам Килиан, я сказал ему: «На твоём месте я бы перешёл в «Реал».
У меня была возможность играть в разных командах, в разных странах, с разными чемпионами, и именно так я учился и рос. На мой взгляд, играть в родной стране всю свою карьеру проще. В то время как если вы соберете свои вещи и отправитесь в другие места, это будет приключение», — цитирует Златана Goal со ссылкой на L’Equipe.
Ранее стало известно, что парижане сделали Килиану Мбаппе внушительное предложение, включающее в себя двухлетний контракт на очень выгодных для футболиста условиях. Отмечается, что француз и его представители уведомили клуб, что решение о дальнейшем сотрудничестве не будет принято до лета, так как нападающий стремится полностью сосредоточиться на текущем сезоне. В мадридском «Реале» уверены, что Килиан Мбаппе продолжит карьеру в Испании.
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