Иньеста заявил, что хочет вернуться в «Барселону»

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста заявил, что хотел бы вернуться в каталонский клуб. На данный момент испанец выступает в составе японского клуба «Виссел Кобе».
«Я хотел бы вернуться в «Барселону». Мне до сих пор очень нравится быть в футболе и думать о нём. Это то, что восхищает меня больше всего. Я часто осознаю, что хочу стать тренером или спортивным директором. Хочу, чтобы моё будущее было связано с футболом», — сказал Иньеста журналисту Жерару Морено, его слова приводит Loxpex.
Иньеста выступает за «Виссел Кобе» с 2018 года, перейдя в команду на правах свободного агента. Всю предыдущую часть профессиональной карьеры футболист провёл в испанской «Барселоне», выиграв с командой 32 трофея. В составе сборной Испании Иньеста становился чемпионом Европы и мира. Контракт полузащитника с японским клубом истекает в 2024 году.
Первый гол Иньесты за «Барселону». Как это было:
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