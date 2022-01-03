Про этих звёзд футбола забыли. А они до сих пор играют!

Нередко бывает так, что известные в прошлом футболисты уезжают в экзотический чемпионат или оказываются в малоизвестной команде. Постепенно о таких забывают, и у многих складывается ощущение, что игроки уже завершили карьеру. Собрали десятку известных футболистов, которые до сих пор играют, хотя каждому из них уже за 30.

Андрес Иньеста, 37 лет («Виссел Кобе»)

Испанский футболист долгое время играл за «Барселону», а в мае 2018 года уехал в Японию. С тех пор чемпион мира и Европы провёл 86 матчей в местном чемпионате, забил 19 мячей и отдал 19 результативных передач. 37-летний полузащитник комфортно чувствует себя в Азии, а его контракт рассчитан до января 2024 года.

Прошедший сезон оказался для «Виссел Кобе» самым успешным с момента появления Иньесты в клубе (третье место в чемпионате). Сам Андрес провёл 23 матча, забил шесть мячей и отдал шесть голевых передач. Подробнее о том, чем известный футболист занимается после ухода из «Барсы», можно почитать здесь.

Нани, 35 лет («Орландо Сити»)

Последние три года экс-игрок «Манчестер Юнайтед» провёл в США. В минувшем сезоне португалец выводил «Орландо» на поле с капитанской повязкой и в целом весьма неплохо отыграл регулярный чемпионат. 28 матчей, 10 голов и семь результативных передач — с такими показателями завершил турнир Нани. Впрочем, его команда вылетела в первом раунде плей-офф, а сам чемпион Европы отыграл всего лишь 15 минут. За три года в МЛС вингер принял участие в 88 матчах, забил 31 мяч и отдал 18 ассистов. Контракт Нани с «Орландо» истёк 31 декабря 2021 года, поэтому сейчас он находится без клуба.

Фото: instagram.com/luisnani/

Джанлуиджи Буффон, 43 года («Парма»)

Ещё один чемпион мира, попавший в наш список. В январе 2022-го Буффону исполнится 44 года, но прощаться с футболом он пока не намерен. Перед стартом нынешнего сезона вратарь подписал контракт с «Пармой» — именно в этом клубе он начинал свою славную карьеру. Сейчас команда переживает не лучшие времена и выступает в Серии B. «Парма» ушла на зимний перерыв, занимая 13-е место в таблице (всего в лиге 20 команд). Статистика Буффона в этом сезоне: 18 матчей, 20 пропущенных мячей, шесть матчей на ноль.

Хавьер «Чичарито» Эрнандес, 33 года («Лос-Анджелес Гэлакси»)

Ещё один бывший футболист «МЮ» переехал в Штаты. Первый сезон в «Гэлакси» получился неудачным (11 матчей, один гол), а вот во втором мексиканец был в полном порядке. Чичарито забил 17 мячей и отдал три голевые передачи в 21 матче — прекрасная статистика! Форвард стал лучшим бомбардиром «Лос-Анджелеса», но команда заняла лишь восьмое место в Западной конференции и осталась без плей-офф. Так много Эрнандес не забивал с сезона-2015/2016, когда выступал за «Байер» (17 мячей в Бундеслиге). Кто знает, возможно, в скором времени Чичарито снова вернётся в Европу.

Фото: instagram.com/ch14_/

Франк Рибери, 38 лет («Салернитана»)

Француз ещё несколько месяцев назад был без работы, а выбор в пользу «Салернитаны» удивил многих. Скромная команда прогнозируемо ведёт борьбу за выживание в Серии А и пока находится на последней строчке. Сам Рибери в этом сезоне провёл 12 матчей и отметился двумя результативными передачами. Франк подписал контракт в начале сентября 2021 года, а уже через полтора месяца получил капитанскую повязку. Контракт Рибери с «Салернитаной» истекает летом 2022-го, так что почти наверняка новый сезон он начнёт в другой команде. Конечно, если к тому моменту не завершит карьеру.

Боян Кркич, 31 год («Виссел Кобе»)

В своё время этот парень считался одним из самых талантливых испанских футболистов. К сожалению, воспитанник «Барселоны» так и не реализовал в полной мере огромный потенциал. Сейчас Бояну всего 31 год, но его трансферная стоимость составляет € 800 тыс. После ухода из «Барсы» он поиграл за «Рому», «Милан», «Аякс», «Сток Сити», «Майнц», «Алавес», но нигде толком себя не проявил. После этого Кркича потянуло на экзотику — провёл сезон в «Монреаль Импакт», а в августе 2021-го заключил контракт с «Виссел Кобе». В Азии нападающий воссоединился с Иньестой, но дела у Бояна пока идут не очень. Провёл семь матчей (в основном выходит на замену), забил один мяч и пропустил заключительный месяц чемпионата Японии из-за травмы.

Фото: instagram.com/bokrkic/

Маруан Феллайни, 34 года («Шаньдун Тайшань»)

В 2019 году полузащитник сменил «Манчестер Юнайтед» на «Шаньдун», где демонстрирует небывалую для себя результативность. В 78 матчах Феллайни отличился 31 раз, то есть на каждый забитый мяч ему требуется примерно 2,5 игры. Такого стремительного темпа у бельгийца не было ни в «Эвертоне», ни в «МЮ». Помимо этого, Маруан выиграл трофей — его команда досрочно завоевала золотые медали чемпионата Китая. 9 января Феллайни пополнит коллекцию наград, если «Шаньдун» победит в финале Кубка Китайской футбольной ассоциации.

Лукаш Подольски, 36 лет («Гурник»)

Участник четырёх чемпионатов Европы и трёх чемпионатов мира поиграл в одной команде с Фёдором Кудряшовым. В сезоне-2020/2021 Подольски выступал за «Антальяспор», а перед этим провёл три года в Японии (был в одном клубе с Иньестой). Лукаш родился в Польше, но до 2021 года ни разу не играл в чемпионате этой страны. Полгода назад чемпион мира заключил однолетний контракт с клубом «Гурник», при этом в договоре есть опция продления ещё на один сезон. Подольски провёл 14 матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Его команда держится в первой половине таблицы и занимает 7-е место (всего в польской лиге 18 клубов).

Фото: twitter.com/Podolski10

Рикарду Куарежма, 38 лет («Витория Гимарайнш»)

В 2016 году Куарежма стал чемпионом Европы, а теперь играет за середняка португальской лиги. В сентябре 2020-го подписал контракт с «Виторией Гимарайнш» — договор истекает по окончании нынешнего сезона. Статистика ветерана в нынешнем сезоне далека от идеальной — 15 матчей в Примейре, один гол, одна результативная передача. При этом, несмотря на почтенный возраст, Рикарду не пропустил ни одной игры в чемпионате. «Витория» занимает восьмое место, но пока отстаёт от еврокубковой зоны всего на три очка.

Якуб Блащиковски, 36 лет («Висла»)

Большую часть карьеры поляк провёл в составе дортмундской «Боруссии», а затем отыграл три года в «Вольфсбурге». С 2019-го выступает за «Вислу», которая сейчас занимает 13-е место в таблице. К сожалению, несколько месяцев назад Блащиковски повредил «кресты» и пропустил уже 16 игр в польском чемпионате. В этом сезоне Якуб отыграл всего два матча (56 минут) и не отметился результативными действиями. Контракт футболиста истекает летом 2022-го, и не исключено, что в скором времени он объявит о завершении карьеры.